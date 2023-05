"A nossa fantástica parceria com a OpenAI é fundamental para o nosso progresso com o novo Bing", disse o diretor de marketing para o consumidor da Microsoft, Yusuf Mehdi, em comunicado.

No documento, Mehdi assinala que o 'chatbot' da OpenAI passa agora a ter, no Bing, um motor de busca embutido para fornecer "respostas mais rapidamente e mais atualizadas com acesso à rede", sendo ainda "sustentadas em pesquisa, 'web data' e com recurso a citações".

Os subscritores do ChatGPT Plus, que têm acesso ao GPT-4, não tinham acesso a fontes de informação, pelo que a nova parceria vai permitir que os utilizadores tenham acesso a "citações (em notas de rodapé) para que possam obter mais informações".

A Microsoft anunciou em janeiro um "investimento de vários milhões de dólares" na 'startup' OpenAI e, em fevereiro, a gigante tecnológica sediada em Seattle anunciou que iria utilizar a tecnologia da OpenAI para as suas ferramentas de inteligência artificial.

JO // RBF

Lusa/Fim