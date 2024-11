Este centro localiza-se no AIhub da Unicorn Factory Lisboa, no bairro de Alvalade, em Lisboa, e tem como principal objetivo "acelerar a adoção da IA por empresas públicas e privadas de todos os setores", indica a empresa, em comunicado.

A AI Innovation Factory estende-se por 170 metros quadrados, onde disponibiliza espaços de trabalho e formação.

Existe uma área de 'open space' e espaços de 'brainstorming' tendo também o centro capacidade para a realização de conferências.

Para as empresas que aderirem, serão disponibilizadas três fases de trabalho, contemplando um "'envision workshop' dirigido a decisores-chave das diferentes áreas das empresas, durante o qual terão acesso a especialistas da indústria e tecnologia, demos e casos reais", seguido de discussões de estratégia e a elaboração de um "roadmap de implementação".

"O programa encerra com três momentos: 'architecture design sessions' orientadas para o desenho dos requisitos técnicos de implementação da solução de IA; 'rapid prototype workshops' para implementar ideias-chave em 'sprints' de dois a três dias; e um programa de formação integrado com possibilidade de certificado", explica a Microsoft.

No âmbito deste projeto, que tem sido desenvolvido nas instalações da Microsoft no Parque das Nações, em Lisboa, bem como nas sedes dos restantes parceiros, "já foram entregues programas de capacitação em IA em sete setores diferentes, com foco em diferentes departamentos e funções dentro das organizações".

