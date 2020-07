A mesma fonte admitiu no entanto que o balanço pode chegar às 383.847 infecções e 41.049 mortes, considerando os casos ainda à espera de resultados clínicos.

O México é o sétimo país com mais casos e o quarto com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

É também o 14º país com mais mortes em relação à sua população, com quase 300 óbitos por milhão de habitantes, de acordo com cálculos da Statista.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 601 mil mortos e infetou mais de 14,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

