Com este balanço, o número de óbitos registados no país, desde o início da pandemia, subiu para 128.822 e o de contágios para 1.466.490.

O México continua a ser o quarto país do mundo com mais mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia, e o 13.º em número de contágios, de acordo com a contagem da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

Pelo menos 1.113.137 pessoas recuperaram já da doença, disse o diretor de Epidemiologia mexicano, José Luis Alomía, em conferência de imprensa.

Até final deste mês, o Governo conta ter já vacinados 700 mil trabalhadores da área da saúde e começar a vacinação gratuita e gradual do resto da população, de 130 milhões de pessoas, em função das idades e das doenças crónicas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.854.305 mortos resultantes de mais de 85 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

