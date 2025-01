"De 20 a 26 de janeiro foram recebidas 4.094 pessoas, a grande maioria mexicanos", disse a chefe de Estado mexicana, na sua conferência de imprensa matinal.

A Presidente mexicana indicou que na última semana foram recebidos quatro aviões com deportados, afirmando que houve outras ocasiões em que o país recebeu o mesmo número de aviões com repatriados a bordo.

"Até agora não houve um aumento substancial [das deportações], [houve] alguns dias que diminuíram com a entrada do Presidente Trump, mas se considerarmos por semana é um número que o nosso país já teve noutras ocasiões", disse.

Recordou ainda que existe agora um grupo bilateral que está a trabalhar em questões de migração, na sequência do telefonema realizado na semana passada entre o ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano, Juan Ramón de la Fuente, e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

"Esperamos que este grupo se alargue a outras questões que consideramos importantes com o Governo dos EUA", afirmou, dando conta de se terem realizado "várias reuniões" entre os organismos responsáveis pelas migrações dos dois países, durante as quais, revelou, houve acordos ou "conciliações".

Sheinbaum salientou que o repatriamento tem sido algo comum em todas as administrações dos EUA e, por essa razão, o seu executivo preparou centros de atendimento, particularmente na fronteira norte, para receber cidadãos deportados com o programa "O México abraça-te".

"Este é um trabalho que temos em diálogo com o Governo dos EUA e é algo que tem sido feito no México há muitos anos. O que estamos a pedir é o respeito pelos direitos humanos", sublinhou.

Durante a sua primeira semana na Casa Branca (presidência norte-americana), Trump enviou milhares de militares para a fronteira entre os EUA e o México, onde declarou uma situação de emergência, designou os cartéis como terroristas e iniciou as deportações para o México.

O país está preocupado com as deportações em massa prometidas por Trump porque os mexicanos constituem cerca de metade dos 11 milhões de imigrantes sem documentos nos EUA e as suas remessas representam quase 4% do Produto Interno Bruto (PIB) do México, que em 2024 terá recebido um recorde estimado de 65 mil milhões de dólares (quase 62 milhões de euros, à taxa de câmbio atual).

