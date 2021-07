A braços com a terceira vaga há mais de um mês, devido sobretudo à propagação da variante Delta, o México registou ainda 422 mortes provocadas pela doença.

Desde o início da pandemia, o país acumulou 237.629 óbitos e 2.709.739 casos confirmados.

O México é o quarto país do mundo com mais mortes causadas pela covid-19, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia, e o 16.º em número de casos, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

Com 126 milhões de habitantes, o país já administrou 56,9 milhões de doses da vacina contra o novo coronavírus, com 22,6 milhões de pessoas a terem completado a inoculação, segundo as autoridades.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.128.543 mortos em todo o mundo, entre mais de 191,9 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.248 pessoas e foram registados 943.244 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

