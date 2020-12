O número de novos casos baixou, após quatro dias consecutivos com mais de 11.000 contágios.

O México é o 12.º país com mais infeções e o quarto com o maior número de mortos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Desde o início da pandemia, a Cidade do México, principal foco da pandemia, registou mais de 229.000 infeções e 18.000 mortes provocadas pela doença. A capital mexicana acumula 16,6% de todas as mortes no país.

A covid-19 pode vir a tornar-se a segunda causa de morte no México, a seguir à diabetes, que no ano passado matou 104.354 mexicanos, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.529.324 mortos resultantes de mais de 66,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

PTA // PTA

Lusa/Fim