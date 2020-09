Desde o início da pandemia, o país somou 671.716 casos confirmados, que resultaram em 71.049 mortos.

O México é o sétimo país com o maior número absoluto de casos e o quarto em mortes, indicou a Universidade Johns Hopkins.

O balanço diário do coronavírus SARS-CoV-2 apresentou aumentos de 0,49% nas infeções e de 0,32% nos óbitos, em relação aos números do relatório apresentado no domingo.

Desde o início da pandemia, 475.795 pacientes foram dados como recuperados, o que representa cerca de 70% do total dos infetados, sublinharam as autoridades em conferência de imprensa.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 924.968 mortos e mais de 29 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

