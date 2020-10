México com mais 139 mortos e 3.175 novos casos

Cidade do México, 12 out 2020 (Lusa)- O México registou 139 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, além de 3.175 infeções, uma redução de 10% no número de casos em relação à semana anterior, segundo as autoridades de Saúde mexicanas.