Desde o início da pandemia, o país contabilizou de 206.146 óbitos e 2.268.019 casos de covid-19.

O México é o terceiro país do mundo com mais mortes devido à covid-19, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, sendo o 14.º mundial e em número total de casos, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).

Com 126 milhões de habitantes, o país iniciou a campanha de vacinação em 24 de dezembro, tendo já administrado 10.642.873 doses da vacina, com 1.664.658 a receberem a segunda dose necessária para completar o processo de vacinação. Nas últimas 24 horas, foram inoculadas 334.359 pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.890.054 mortos no mundo, resultantes de mais de 133 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Em Portugal, morreram 16.899 pessoas dos 825.633 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

