O boletim técnico diário indicou ainda terem sido contabilizados 4.233 novos contágios, que elevam para 2.482.784 os casos da doença no país.

Com estes dados, o México é o quarto país do mundo com mais mortos causados pela covid-19, depois de Estados Unidos, Brasil e Índia, e o 15.º país em número de infeções causadas pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

Ao todo, 17.407.687 pessoas já receberam as duas doses necessárias para completar a vacinação contra a covid-19 no México, que tem 126 milhões de habitantes.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.875.359 mortos no mundo, resultantes de mais de 178,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.074 pessoas e foram confirmados 866.826 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

EJ // PTA

Lusa/Fim