Com estes dados, o país acumula um total de 2.642.068 casos confirmados, de acordo com o balanço diário do Ministério da Saúde, que também elevou o número de óbitos para 236.015.

Nas últimas duas semanas, as autoridades comunicaram mais de 10.000 casos, mas só na terça-feira é que o Governo mexicano admitiu a existência de nova vaga de infeções que "se prolonga há quatro semanas".

A terceira vaga atinge principalmente jovens, para além de adultos que não querem ser vacinados.

Com estes números, o México continua a ser o quarto país do mundo com mais mortes por covid-19, atrás dos Estados Unidos, Brasil e Índia, e é o 16.º no número de infeções confirmadas, de acordo com a Universidade Johns Hopkins (EUA).

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.070.508 mortos em todo o mundo, entre mais de 188,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência de notícias France-Presse (AFP).

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.194 pessoas e foram registados 922.747 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

JMC // JMC

Lusa/Fim