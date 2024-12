"Com a sua experiência e compromisso para com a Europa, sei que vai liderar uma equipa forte, determinada e unida", afirmou a eurodeputada maltesa numa mensagem publicadas nas redes sociais, desejando "um novo começo" para o Conselho Europeu liderado pelo seu "amigo social-democrata" português.

Roberta Metsola deverá receber António Costa e a presidente da Comissão Europeia, a conservadora Ursula von der Leyen, no Parlamento Europeu, em Bruxelas, na segunda-feira à noite.

O presidente do Conselho Europeu iniciou hoje o mandato com uma visita a Kiev para mostrar o apoio "inabalável" da União Europeia (UE) à Ucrânia, para onde viajou com a com a Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Kaja Kallas, e comissária europeia para o Alargamento, Marta Kos.

Metsola enviou também os seus "melhores votos" aos novos comissários.

"Vamos trabalhar em conjunto. Pelo nosso povo. Pela Europa", afirmou.

A nova Comissão Europeia, presidida mais uma vez pela alemã Ursula von der Leyen e com Teresa Ribera como representante de Espanha, inicia hoje oficialmente o mandato.

