De acordo com um comunicado divulgado, Roberta Metsola alertou uma delegação composta por congressistas democratas e republicanos que, "nos últimos anos, o investimento dos Estados-membros da UE aumentou em 30%".

"A atual situação geopolítica demonstrou que a UE tem de continuar este caminho, comprometendo-se com mais seriedade com a sua segurança e defesa", acrescentou a presidente do PE.

Os dois lados, segundo a nota divulgada, também se congratularam com o interregno de 90 dias da aplicação de tarifas por parte dos Estados Unidos da América (EUA) e as tarifas em resposta da União Europeia.

Roberta Metsola alertou que a cooperação económica com a UE é uma "situação com vantagens duplas" e que os EUA beneficiariam em muito da relação com os 27 Estados-membros.

