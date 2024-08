Em comunicado, a Metro do Porto especificou que no dia 11 a circulação entre as estações da Senhora da Hora e a Trindade vai estar interrompida desde as 06:00 às 14:00, estando encerradas ao público as estações de Sete Bicas, Ramalde, Francos, Casa da Música, Carolina Michaelis e Lapa.

O mesmo vai acontecer entre as 20:00 de dia 17 de agosto até às 14:00 de dia 18, acrescentou.

Esta interrupção no serviço nos dias 11,17 e 18 deve-se às obras de integração da nova Linha Rosa (G) na restante rede do Metro do Porto, sublinhou.

"Estas intervenções foram programadas para estas datas específicas por se tratar da altura do ano em que, historicamente, a procura tende a ser menor", explicou a Metro.

A empresa referiu que, perante estes constrangimentos, haverá autocarros da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) nas paragens de metro encerradas ou nas suas imediações, com uma frequência de 10 minutos, a fazer o transporte dos passageiros.

"A partir de agosto, a Linha Rosa (G) do Metro vai já ficar ligada às restantes linhas da rede, graças à conclusão do ramal de comunicação com o eixo central do sistema", frisou.

O objetivo é permitir a ligação da Linha Rosa com o tronco comum às linhas Azul (A), Vermelha (B), Verde (C), Violeta (E) e Laranja (F), entre a Senhora da Hora e Campanhã, assegurando a entrada e saída de veículos de serviço comercial a inaugurar em finais de julho do próximo ano, vincou.

