No ano em que os festejos no Porto regressam à Avenida dos Aliados, o serviço de metro vai estar em atividade durante toda a noite para "assegurar uma boa despedida de 2023 e uma melhor entrada em 2024", lê-se num comunicado enviado à agência Lusa.

A exceção é a Linha Violeta (E), que serve o aeroporto, cujo serviço terminará à 01:00.

O reforço da operação da Metro do Porto vai arrancar às 20:00 de domingo e a partir das 06:00 do primeiro dia do novo ano, acrescenta a empresa, passarão a vigorar os horários praticados nos feriados.

Em termos de frequências, na linha Azul (A), entre as 21:00 e as 03:00, as partidas acontecem de 10 em 10 minutos, nos dois sentidos, enquanto na Vermelha (B) e na Verde (C), também neste espaço horário, as passagens fazem-se de 30 em 30 minutos.

Já na Linha Amarela (D) estará garantida uma viagem a cada 10 minutos, entre as 20:00 e as 22:00, e de cerca de sete minutos entre as 23:00 e as 03:00.

Na Linha Laranja (F) estão previstas viagens a cada 20 minutos a partir das 21:00 e até às 03:00.

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), também em nota remetida às redações, descreve que "ao serviço noturno habitual [37 linhas] junta-se a antecipação da Rede de Madrugada [exceto linha 9M], com o quádruplo da oferta habitual e, em média, com viagens a cada 15 minutos".

A empresa garante que serão disponibilizadas as viaturas de maior capacidade nos principais eixos da rede STCP "para uma ligação rápida aos centros dos seis municípios servidos pela operadora".

Já para garantir uma ligação "mais rápida e direta" entre os centros das cidades do Porto e Gondomar, a linha 800 (Bolhão-Gondomar) será reforçada com mais autocarros e irá prolongar o serviço até ao final da madrugada, isto em complemento à linha 9M (Rotunda AEP-Gondomar, via Hospital de S. João) que tem parte significativa do seu percurso ao longo da Circunvalação.

A pensar no público que quererá assistir aos concertos agendados para os Jardins do Palácio de Cristal, a STCP vai desviar a linha 1M (Av. Aliados-Matosinhos, Praia) em Massarelos, via Rua da Restauração, até à Cordoaria.

Na segunda-feira, acrescenta a empresa, a rede operará de acordo com os horários habituais de domingos e feriados.

A STCP decidiu, também, agrupar paragens de término na baixa do Porto a partir das 21:00 de domingo, tendo sido estabelecidos quatro locais: Cordoaria - Rua Dr. Ferreira da Silva, Bolhão - Rua do Bolhão, Mercado do Bolhão - Rua Sá da Bandeira e Batalha - Rua Alexandre Herculano.

A Metro e a STCP recomendam a compra atempada dos títulos de viagem.

Os festejos de passagem de ano na cidade do Porto terão como cabeças de cartaz Richie Campbell, Carolina Deslandes e Jimmy P.

O programa vai dividir-se em dois palcos: Avenida dos Aliados e Praça do Rossio dos Jardins do Palácio de Cristal.

Já o "monumental espetáculo de fogo de artifício" será este ano lançado a partir da Praça da República, onde a contagem decrescente terá como convidado especial o humorista Francisco Menezes.

A entrada é livre em todos os espaços.

No primeiro dia do ano, a cidade mantém a tradição com a Banda Sinfónica Portuguesa a apresentar, a partir das 16:00, o concerto de Ano Novo, na Avenida dos Aliados.

