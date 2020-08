Em comunicado, a empresa destaca que estão disponíveis "os títulos mais procurados pelos clientes, permitindo a prévia aquisição de títulos ocasionais, através de uma plataforma 'online' que poderá ser acedida em qualquer parte do mundo".

"Os clientes poderão adquirir um ou mais títulos válidos para o Metro combinado com outros operadores da Área Metropolitana de Lisboa (Carris, CP e Transtejo), desde bilhetes simples a títulos de 24 horas", acrescenta a nota.

Para comprar o bilhete, o utilizador deve começar por selecionar o título pretendido no 'site' do Metro, efetuar o pagamento através de cartão de crédito e guardar o 'email' com o código numérico atribuído ao seu título.

Posteriormente, no Metro, o cliente deve dirigir-se a uma máquina de venda automática, selecionar a opção "Team Voucher", inserir o código entregue por 'email', recebendo depois o título carregado no cartão Viva Viagem, explica a empresa na nota.

"Não é possível alterar ou cancelar" o 'voucher' comprado e a "data de validade do resgate do 'voucher', após a compra 'online', é de três meses", refere ainda o Metropolitano de Lisboa.

