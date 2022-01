Em comunicado, o ML refere que os novos postos vão estar em funcionamento entre as 07:00 e as 20:00 de segunda a sexta-feira e entre as 10:00 e as 16:00 aos sábados e domingos, admitindo ajustar horários mediante a evolução da procura.

"O processo nestes postos é equivalente ao que acontece nos postos de testagem espalhados por vários locais da cidade de Lisboa. Todos os testes são realizados por um profissional de saúde e devidamente registados na plataforma do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", lê-se na mesma nota.

O ML lembra ainda que disponibiliza transporte gratuito a todas as pessoas que se desloquem ao Centro de Vacinação do Oriente (FIL) para serem vacinadas, "seja no modelo de agendamento ou casa aberta".

A covid-19 provocou 5.543.637 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.380 pessoas e foram contabilizados 1.950.620 casos de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral e, desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta em novembro, tornou-se dominante no mundo.

FAC // MLS

Lusa/Fim