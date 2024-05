"Precipitação perto da média ou acima é muito provável", até setembro, em toda a faixa do continente africano que se estende do Mar Vermelho, a leste, até ao oceano Atlântico, a oeste, lê-se no mais recente boletim da organização, consultado hoje pela Lusa.

As previsões para chuva acima da média são mais acentuadas para o continente, incluindo a Guiné-Bissau, e menos para Cabo Verde.

Seja como for, em ambos os casos, só há 20% de chances de a precipitação ficar abaixo da média.

De acordo com o centro regional de meteorologia Agrhymet, as previsões requerem medidas de prevenção face a riscos de inundações ou cheias repentinas, assim como fazer uma preparação adequada das reservas de água, para se obter o máximo proveito.

É igualmente aconselhado um contacto antecipado com os serviços de apoio agrícola para preparação das culturas.

