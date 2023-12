Nesta reunião, realizada num hotel de Lisboa, foram aprovados os primeiros nomes das listas de candidatos em dez distritos do continente e nas regiões dos Açores e Madeira, anunciou a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE). Os restantes serão votados em janeiro.

Em conferência de imprensa, Mariana Mortágua adiantou que o programa eleitoral do BE será aprovado também em janeiro.

A coordenadora do BE recusou comentar as eleições internas no Partido Socialista (PS) para a escolha do próximo secretário-geral deste partido e, questionada sobre futuros acordos de governo, afirmou: "Antes de encontrar as soluções é preciso saber o que é que cada propõe".

A Mesa Nacional do BE é o órgão máximo deste partido entre convenções. Segundo os estatutos do BE, compete-lhe, "sob proposta das assembleias distritais e regionais e da Comissão Política, decidir sobre a primeira candidata ou candidato das listas à Assembleia da República", nos círculos com até três lugares, "e sobre o primeiro quinto de candidatas e candidatos" nos círculos maiores.

Os estatutos estabelecem que "a decisão sobre a composição restante destas listas compete às respetivas assembleias distritais e regionais".

IEL (JF) // TDI

Lusa/Fim