Minutos após a intervenção do líder social-democrata, o presidente da Mesa do 41.º Congresso, Miguel Albuquerque, pediu a atenção dos congressistas para dizer que esta reunião magna foi "de grande mobilização, participação e grande galvanização" para o objetivo do partido, que é ganhar as eleições legislativas antecipadas de 10 de março.

"Queria-vos dizer que este final apoteótico, com a intervenção muito boa do nosso presidente, acho que é um epílogo, é um fim majestoso deste congresso. Nesse sentido, e sem qualquer desprimor ou falta de consideração pelos militantes inscritos, eu proponho que se dê por encerrado este congresso de forma apoteótica, obrigada", disse Miguel Albuquerque.

Apesar de, tradicionalmente, os congressos terminarem com uma intervenção do líder do partido, alguns congressistas ainda estavam inscritos para intervir e acabaram por não o fazer.

