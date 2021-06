Um grupo de oito mergulhadores focou-se na zona do leito do rio onde o jovem desapareceu, com o trabalho dificuldade pela falta de visibilidade, como relatou o comandante dos Bombeiros de Mirandela, Luis Carlos Soares, num ponto da situação feito pelas 19:30.

As buscas são suspensas quando deixar de haver visibilidade e retomadas na quinta-feira de manhã, com a intenção de alargar o perímetro, depois de no dia de hoje os esforços se terem centrado no local onde o jovem desapareceu, segundo ainda o comandante, responsável pelas operações.

O jovem estaria a nadar com outros amigos na praia fluvial Arquiteto Albino Mendo, no rio Tua, que atravessa a cidade de Mirandela.

A vítima acabou por desaparecer na água e o alerta foi dado às autoridades "perto das 15:00", como indicou o comandante dos bombeiros.

Segundo disse, "a principal dificuldade" que os mergulhadores encontraram prende-se "com uma condição de visibilidade muito reduzida".

"Em alguns locais estamos a falar de uma profundidade que ronda os oito a dez metros e com um leito em que a visibilidade não permite um trabalho com condições", concretizou.

A Proteção Civil tomou medidas para possibilitar as operações, nomeadamente o fecho das comportas da barragem nas proximidades e noutras barragens a montante "diminuindo assim a corrente para dar condições de trabalho aos mergulhadores".

