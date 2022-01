Segundo o porta-voz da direção nacional de Investigação de Ilícitos Penais da polícia angolana, Quintino Ferreira, os suspeitos, já detidos, após sonharem que o menor "viajava durante a noite com rituais feiticistas para a RDCongo", no dia seguinte raptaram-no e levaram-no do município de Cacuaco para o município do Cazenga, onde foi "brutalmente espancado".

"Tudo isso, no âmbito desse sentimento espiritual, razão pela qual se dirigiram até ao município de Cacuaco e aproveitando-se da ausência dos pais raptaram a criança até ao município do Cazenga onde brutalmente foi espancada", contou.

O também inspetor-chefe da corporação assegurou também que os suspeitos já estão detidos e que o menor, que "prontamente recebeu assistência hospitalar", já está sob cuidado familiar.

