Pelas 16:00 eram vários os membros da comunidade chinesa que, à porta dos Paços do Concelho, aguardavam a chegada do embaixador da China em Portugal, Zhao Bentang, do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, para dar inicio à festividade mais celebrada no seu país de origem, mas também noutros países do oriente.

Ao som de tambores, a "Dança do Dragão", uma das atrações mais aguardadas e que segundo crenças chinesas ajuda a trazer prosperidade e sorte, percorreu a entrada da autarquia, descendo, de seguida, para a Praça General Humberto Delgado, onde se encontravam também dezenas de pessoas.

Na rampa de acesso ao edifício dos Paços do Concelho, vários eram os membros da comunidade que, de cachecol vermelho, filmavam e fotografavam o momento.

Antes de receber a comunidade no Salão Nobre, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, salientou aos jornalistas o "enorme significado" daquela comunidade para a cidade.

"Recordo que temos duas lojas tradição no Porto que são dois restaurantes chineses, recordo a tradição das pessoas que encontram nos chineses do Porto uma relação enorme que temos ancestral e depois também o agradecimento. Quando as coisas se complicaram na pandemia foi na República Popular da China que encontrámos o primeiro apoio para trazer para o Porto os ventiladores e as máscaras e dizer obrigado é uma maneira de ser portuense", afirmou o autarca independente.

Depois de terminada a "Dança do Dragão", os membros das associações chinesas presentearam as crianças que assistiram ao espetáculo com várias lembranças, entre as quais pequenos coelhos brancos em peluche.

Já no Salão Nobre, o presidente da Câmara do Comércio Portugal-China, Y Ping Chow, e o representante das associações chinesas em Portugal, Zhang Zhenghua, destacaram a importância do momento e da celebração, pela primeira vez, do Ano Novo Chinês na baixa da cidade, entregando, posteriormente, donativos a cinco instituições de solidariedade social da cidade.

Também o embaixador da República Popular da China em Portugal, Zhao Bentang, destacou a importância do novo ano, dizendo esperar que o mesmo "seja melhor" tanto para Portugal, como para a China, trazendo "paz e prosperidade".

Aos presentes, o presidente da Câmara do Porto destacou o "peso" da comunidade no tecido empresarial e económico da região Norte, onde se estima que residam entre 10 e 12 mil cidadãos chineses ou sino-portugueses.

"Faço votos para que o Ano do Coelho, animal que simboliza paciência e sorte, seja de bom augúrio para as relações entre Portugal e a China, no quadro de uma situação geopolítica desejavelmente menos tensa entre ocidente e oriente", acrescentou Rui Moreira.

