"Caro Volodymyr [Zelensky], deve saber que a Ucrânia pode contar com todas as nações do G7 e com a União Europeia. Nunca recuámos e não temos intenção de o fazer agora, apesar do que diz certa propaganda", disse Meloni, referindo-se à Rússia.

A governante falava na abertura da reunião com os líderes das sete democracias mais industrializadas do mundo, a partir da catedral de Santa Sofia, no dia em são assinalados dois anos da invasão russa.

