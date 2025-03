"A primeira-ministra confirmou que a Itália tenciona continuar a trabalhar com os seus parceiros europeus e ocidentais e com os Estados Unidos para definir garantias de segurança credíveis e eficazes, reiterando que não está prevista a participação nacional numa eventual força militar no terreno", afirmou o Governo italiano em comunicado.

Embora a sua presença não fosse ainda certa, Giorgia Meloni acabou por se juntar à cimeira virtual convocada pelo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e à qual assistiram, entre outros, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o Presidente francês, Emmanuel Macron.

Em comunicado, o Governo italiano sublinhou a necessidade de trabalhar em prol de "uma paz justa e duradoura" e "da futura soberania e segurança da Ucrânia", objetivos que Meloni quer abordar com vários parceiros, incluindo os Estados Unidos, com vista a "definir garantias de segurança credíveis e eficazes".

Meloni reiterou que "não está previsto" que as tropas italianas possam participar "numa eventual força militar no terreno", uma hipótese na qual Starmer e Macron, principalmente, estão a trabalhar.

