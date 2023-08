"Entre ontem [sexta-feira] e até segunda-feira há um reforço de meios do dispositivo especial de combate aos incêndios rurais que estão pré-posicionados no país em função daquelas que são a ameaças", disse aos jornalistas José Luís Carneiro, no final da Via-Sacra no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorreu no Parque Eduardo VII.

O ministro frisou que "a única área onde está a haver um reforço de meios é na prevenção dos incêndios rurais", tendo em conta o aumento significativo das temperaturas previsto pela Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que podem chegar aos 45 graus em algumas zonas do país, nomeadamente na Região Centro.

O governante considerou ser "muito importante que os portugueses adotem comportamentos e atitudes muito cuidadosos, nomeadamente no uso do fogo".

Nesse sentido, apelou aos portugueses para que adotem "comportamentos de grande responsabilidade".

Na quinta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) já tinha alertado para o agravamento do estado do tempos, devido à previsão de aumento da temperatura, mantendo o país em alerta amarelo para risco de incêndios rurais.

O ministro da Administração Interna disse ainda que o plano de segurança da Jornada Mundial da Juventude e da visita do Papa Francisco está a correr bem.

