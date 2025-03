Médio Oriente: Netanyahu escolhe ex-comandante naval para liderar serviço de segurança interna

Jerusalém, 25 mar 2025 (Lusa) - O gabinete do primeiro-ministro israelita anunciou hoje a nomeação do ex-comandante da Marinha Eli Sharvit como o próximo diretor do serviço de segurança interna de Israel (Shin Bet).