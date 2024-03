"Tive oportunidade de partilhar com vários colegas, e depois de viva voz a todo o Conselho, os resultados eleitorais em Portugal, e aquilo que me parece mais importante, a convicção de que o futuro Governo, que será liderado pela Aliança Democrática e pelo doutor Luís Montenegro, irá dar continuidade à trajetória de contas certas que o país tem seguido - é aliás o compromisso que assumiu no seu programa eleitoral e é minha convicção de que o irá prosseguir e continuar", disse Fernando Medina, falando à imprensa portuguesa em Bruxelas, no final de uma reunião do Ecofin.

"Quis transmitir essa mensagem de continuidade aos nossos parceiros europeus, de que isso irá ser prosseguido. Fi-lo com a convicção de que será feito e com o que está escrito nesse compromisso político", adiantou o ministro português das Finanças, após ter falado com os seus homólogos comunitários.

Dois dias após as eleições legislativas em Portugal que deram vitória à AD, o governante salientou que esta garantia "foi particularmente bem recebida", notando, porém, que "caberá ao futuro Governo fazer prova disso mesmo".

"Transmiti aquilo que é a minha leitura e a minha análise da situação", mas de resto "é a vida democrática normal, todos os Estados-membros têm eleições", disse ainda Fernando Medina.

