Fernando Medina falava na abertura do debate do Programa de Estabilidade 2023-2027, no parlamento, no qual estão também presentes, do lado do Governo, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, e a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

"Baixaremos impostos quando tivermos segurança de o poder fazer", disse, sublinhando que o executivo está comprometido com a devolução de rendimentos sempre que a realidade se mostra mais favorável do que o cenário prudente equacionado".

Para o governante, o compromisso para a redução dos impostos "chega assim quando o Governo pode assegurar que não se trata de dar um passo em frente agora, para dar depois dois atrás".

"Todos gostaríamos de andar mais depressa neste capítulo, mas também estou certo de que ninguém quer regressar aos tempos em que a cada sobressalto na conjuntura externa o país ficava em risco", salientou.

O Governo divulgou no início da semana passada o Programa de Estabilidade, sobre o qual o Chega e o BE apresentaram projetos de resolução de rejeição.

