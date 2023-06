Na audição que decorre na comissão parlamentar de inquérito à TAP, que encerra o conjunto de inquirições, o deputado do BE Pedro Filipe Soares questionou Fernando Medina sobre quando teve conhecimento da indemnização de 500.000 euros paga a Alexandra Reis para sair da TAP, administradora que deixou de ser sua secretária de Estado do Tesouro na sequência desta polémica.

O ministro das Finanças explicou que teve pela primeira vez "conhecimento das condições de saída [de Alexandra Reis] poucos dias antes da publicação da notícia", ou seja dia 21 de dezembro de 2022, data em que Correio da Manhã mandou perguntas sobre o caso para o ministério, tendo a notícia sido publicada em 24 de dezembro, véspera de Natal.

"Obviamente que tive a convicção que se tratava de um valor particularmente significativo", assumiu.

De acordo com Fernando Medina, "mal foi conhecida a situação", a antiga administradora pô-lo a par "e teve um comportamento de grande correção, tendo posto o lugar à disposição não querendo que a sua permanência no Governo fosse um problema".

"É no dia 27 [de dezembro] que lhe faço o pedido para a sua demissão. Aceitou o pedido que lhe fiz e apresentou a sua demissão", referiu.

Na opinião do ministro das Finanças, "tornou-se claro a incompreensão do país relativamente ao pagamento de uma indemnização daquele montante" e que "não havia conduções de assegurar" a manutenção da autoridade política do Ministério das Finanças se Alexandra Reis "continuasse em funções".

