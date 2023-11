Os migrantes estavam a bordo de um barco insuflável, "em perigo", e o salvamento foi possível graças ao sistema "Alarm Phone", que em Itália recebe chamadas de migrantes em situações perigosas.

A sua localização foi possível com a atuação do avião de vigilância da ONG "Pilotes Volontaires".

Os resgatados foram levados para bordo do Geo Barents e tratados pelo pessoal médico a bordo.

O fluxo de migrantes no Mediterrâneo Central, a partir da Tunísia para Itália, mais do que quadruplicou este ano em relação a 2022, com o desembarque nas costas italianas de 91 mil pessoas, indicou o Governo italiano em 17 de outubro.

A ilha de Lampedusa, o território italiano mais próximo da costa africana, continua a ser o principal ponto de chegada dos pequenos barcos com migrantes, tendo recebido mais de 90.000 pessoas entre o início do ano e meio de outubro, o que representa 70% de todas as chegadas de migrantes este ano.

