A iniciativa surgiu a convite do Instituto Angolano de Controlo do Câncer e do Ministério da Saúde de Angola vai abranger mais de 200 profissionais de saúde, assinala-se no comunicado do IM3M que desde 2021 desenvolve ações de voluntariado nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

A primeira decorreu em 2021, em Moçambique, seguindo-se Cabo Verde em 2023 e 2024, refere-se na nota de imprensa.

Para além da formação básica nestas áreas, o grupo tem ainda o objetivo de fortalecer pontes entre as academias de Coimbra, Porto, Cabo Verde, Moçambique e de Angola para o desenvolvimento de formação avançada em cuidados paliativos e investigação multicêntrica.

Com este propósito, para além do curso de 30 horas de duração, estão previstas reuniões e tertúlias em que se debaterão alguns desafios e se promoverá a cooperação futura para a sua resolução, lê-se ainda.

O grupo é liderado pelo professor das faculdades de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) e do Porto (FMUP) e médico paliativista, Hugo Ribeiro, e inclui também o professor da FMUP e cirurgião vascular, João Rocha Neves, o médico de família, Leonardo Napoleão, e o anestesiologista, Paulo Roberto Ferreira, assinala-se.

Esta iniciativa tem a coordenação científica da professora da FMUC, Marília Dourado, coordenadora do mestrado em cuidados continuados e paliativos e da pós-graduação em medicina da dor desta faculdade, e diretora do centro de estudos e desenvolvimento dos cuidados continuados e paliativos.

