A iniciativa 'pro bono' é possibilitada através do apoio do grupo médico de intervenção cívica Iniciativa Médica 3M (IM3M), sendo que as ações de formação irão decorrer, entre sábado e quinta-feira, nas ilhas de São Vicente e de Santo Antão, naquele arquipélago do continente africano, lê-se no comunicado enviado a Lusa.

A comitiva é liderada pela professora Marília Dourado, da Faculdade de Medicina de Coimbra, e pelo médico paliativista na Unidade Local de Saúde de Gaia e Espinho e professor das Faculdades de Medicina de Coimbra e do Porto, Hugo Ribeiro, e integra ainda um sétimo elemento, um advogado especialista na área da Saúde.

Esta é a terceira vez que o grupo desenvolve formação em dor e cuidados paliativos em Cabo Verde, depois das presenças em 2023 e em 2024, o que permitiu a criação e formação de 19 equipas especializadas em cuidados paliativos e a criação e desenvolvimento de estruturas e políticas promotoras do desenvolvimento desta área, assinala-se na nota de imprensa.

O objetivo principal para este ano é o reforço dos conhecimentos e aptidões destas equipas e a partilha de dados e indicadores de resultados dos últimos anos, salienta o comunicado.

A viagem a Cabo Verde visa também debater uma proposta da Universidade de Coimbra, de colaboração com a Universidade de Cabo Verde para a criação de uma pós-graduação no arquipélago em cuidados paliativos, que terá um modelo híbrido online/presencial, indica o grupo de médicos.

"Nesta missão pretende-se ultimar o acordo para que a pós-graduação possa avançar no ano letivo 2025/2026", conclui o comunicado.

