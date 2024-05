"Apesar de não abranger a classe médica, a AMM reconhece que a greve é legítima e se solidariza com os profissionais de saúde", refere a associação, em comunicado emitido hoje, após uma reunião ordinária da direção.

Em causa está uma greve iniciada há 22 dias pela Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique (APSUSM), que abrange cerca de 65.000 profissionais de saúde de diferentes departamentos do Sistema Nacional de Saúde, exceto os médicos.

Segundo a AMM, a greve da APSUSM está a afetar a "já martirizada" sociedade que depende do sistema nacional de saúde e é necessário reforçar o diálogo entre o grupo e o Governo.

"Apelamos que seja reforçado o diálogo entre as partes, de modo a encontrar soluções a breve trecho para o benefício da população moçambicana", refere-se no comunicado.

Entre outros aspetos, a APSUSM exige que o Governo providencie medicamentos aos hospitais, que têm, em alguns casos, de ser adquiridos pelos pacientes, a aquisição de camas hospitalares, a resolução do problema da "falta de alimentação", bem como o equipamento de ambulâncias com materiais de emergência e equipamentos de proteção individual não descartável, cuja falta vai "obrigando os funcionários a comprarem do seu próprio bolso".

Desde julho do ano passado, o Sistema Nacional de Saúde moçambicano tem enfrentado momentos de crises provocadas por greves, primeiro pela Associação Médica de Moçambique (AMM) e depois pela Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique (APSUSM), ambos interrompidos, em vários momentos, para dar espaço ao diálogo com o Governo.

No comunicado de hoje, a AMM lembra que continua a negociar com o Governo, destacando que, apesar de progressos, "parte importante das reivindicações continuam sem resolução", prometendo um pronunciamento para breve.

Algumas das reclamações apresentadas por estes dois grupos desde o ano passado estão ligadas à aplicação da nova tabela salarial na função pública, alvo de forte contestação por parte de várias classes profissionais devido a atrasos salariais e cortes injustificados.

Aprovada em 2022 para eliminar assimetrias e manter a massa salarial do Estado sob controlo, o seu arranque fez disparar os salários em cerca de 36%, de uma despesa de 11,6 mil milhões de meticais/mês (169 milhões de euros/mês) para 15,8 mil milhões de meticais/mês (231 milhões de euros/mês).

A tabela custou cerca de 28,5 mil milhões de meticais (410 milhões de euros), "mais do que o esperado", segundo um documento do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre a avaliação ao programa de assistência a Moçambique, consultado pela Lusa em janeiro deste ano.

EAC // MLL

Lusa/Fim