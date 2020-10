"Num inquérito feito a 139 médicos realizado pela Associação dos Médicos de Moçambique em virtude do surgimento da pandemia no país, constatou-se que mais da metade destes profissionais não tinha recebido material de proteção individual completo e adequado para as suas funções nos últimos sete dias. Esta situação é grave", refere um comunicado conjunto da Ordem dos Médicos de Moçambique e da Associação Médica de Moçambique.

Para as duas entidades, o recente falecimento, por covid-19, do médico Guilherme Mujovo, um dos assessores do ministro da Saúde, Armindo Tiago, que também esteve infetado, mostra a fragilidade do sistema de saúde no que diz respeito à proteção dos profissionais da área.