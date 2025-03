Médicos do Papa Francisco reduzem fluxo de oxigénio no tratamento

Cidade do Vaticano, 17 mar 2025 (Lusa) - O Papa precisa de um fluxo menor de oxigénio no seu tratamento, após 32 dias de internamento em Roma devido a problemas respiratórios, e pode dispensar por instantes as cânulas nasais durante o dia, informou hoje o Vaticano.