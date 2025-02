"Não há descontrolo [da cólera], é um comportamento esperado e nos próximos dias vão aumentar o número de casos", afirmou hoje o especialista angolano, comentando o número crescente de casos de cólera pelo país.

Segundo Jeremias Agostinho, as medidas para prevenir a cólera no país "não são de fácil execução" e apontou os problemas ligados ao saneamento básico e de acesso à água como "grandes empecilhos" que concorrem negativamente para travar o surto, que já atingiu dez províncias angolanas.

A cólera continua a alastrar em Angola com mais 255 casos notificados em 24 horas, subindo para um total de 3.402, e seis mortos, somando agora 114 óbitos, segundo o último boletim do Ministério da Saúde.

Desde o início do surto, a 07 de janeiro, foi reportado um total cumulativo de 3.402 casos em dez províncias angolanas, sendo 1.661 em Luanda, 1.267 no Bengo, 433 no Icolo e Bengo, 16 no Cuanza Sul, seis no Huambo, seis na Huíla, cinco no Zaire, cinco em Malanje, dois no Cuanza Norte e um no Cunene, com idades compreendidas entre 2 e 100 anos.

A ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutukuta, assegurou, em finais de janeiro, que o Governo está a envidar esforços para controlar o surto de cólera antes do mês de março, com o objetivo de evitar a propagação da doença durante os meses de março e abril, período de intensas chuvas no país.

Jeremias Agostinho considerou, por outro lado, que a contenção da propagação da doença até abril fica dependente da vacinação, argumentando que a vacina trava o contágio da doença.

Observou ainda que, em cada 100 pessoas com infeção pela bactéria, "80 [já vacinadas] não vão apresentar sintomas, mas transmitem e depois da infeção ficam imunes", referiu.

Angola iniciou em 03 de fevereiro uma campanha de vacinação contra a cólera com início nas três províncias mais afetadas (Luanda, Bengo e Icolo e Bengo), tendo sido adquirido cerca de um milhão de vacinas.

