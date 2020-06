A média dos estudantes dos colégios foi de 12,69 valores, enquanto nas escolas públicas foi de 10,95 valores, segundo uma análise feita pela Lusa aos dados pedidos ao Ministério da Educação relativos às provas realizadas no verão de 2019.

Comparando com o ano anterior, os colégios subiram mais de meio ponto (de 12,16 valores para 12,69) enquanto as escolas públicas melhoraram duas décimas (de 10,77 valores para 10,95). Já em 2018 a Lusa tinha verificado uma subida média das notas em relação ao ano anterior.

Com a melhoria geral das classificações, aumentou também o número de estabelecimentos de ensino com média positiva: num universo de 514 escolas, 410 obtiveram positiva e as restantes 104 "chumbaram", segundo uma análise feita pela Lusa aos estabelecimentos de ensino onde se realizaram pelo menos cem provas.

O Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto, volta a ser a escola com a melhor média do 'ranking' elaborado pela Lusa, que excluiu os estabelecimentos de ensino com menos de 100 provas, seguindo-se o Colégio D. Diogo de Sousa, em Braga, e o Colégio Moderno, em Lisboa.

A primeira escola pública é a Básica e Secundária Dr. Serafim Leite, em São João da Madeira, e surge apenas em 32.º lugar do 'ranking'.

Comparando ensino privado e público, os colégios voltaram a destacar-se em termos percentuais, com 90,9% dos 77 colégios a terem média positiva. Já entre as 437 escolas públicas, 340 (77,80%) obtiveram médias iguais ou superiores a 10 valores.

Mais uma vez, realizaram-se muito menos provas nos colégios: em 2019, os alunos do privado fizeram pouco mais de 25 mil exames, enquanto nas escolas públicas foram quase oito vezes mais (196.427 exames).

Das 17 disciplinas analisadas, apenas Filosofia registou média negativa (9,76 valores).

Matemática B, Desenho A, Espanhol e Geometria Descritiva A lideraram a lista pelo lado das melhores médias com a primeira disciplina a obter 14,63 valores e as restantes com médias na casa dos 13 valores.

Já as disciplinas que levaram mais alunos a exame aparecem a meio da tabela: a média das mais de 55 mil provas a Português foi de 11,84 valores (7.ª melhor nota), seguindo-se os mais de 33 mil exames de Matemática A com uma média de 11,52 valores (9.º lugar no 'ranking').

Física e Química A foi a terceira disciplina com mais exames realizados - mais de 26 mil - e a média das provas foi de 10,04 valores, sendo por isso a última disciplina com média positiva no ano passado.

Quadro das 10 melhores e 10 piores classificadas

Escola Distrito Média CIF Média Exame (Valor) Média Exame (%) Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto 17,45388788 15,61609403 156,1609403 Colégio D. Diogo de Sousa Braga 17,06612903 14,96919355 149,6919355 Colégio Moderno Lisboa 15,82051282 14,9009324 149,009324 Salesianos de Lisboa Lisboa 15,53125 14,87798295 148,7798295 Colégio Luso-Francês Porto 16,57191781 14,75136986 147,5136986 Colégio do Sagrado Coração de Maria Lisboa 15,83373494 14,74192771 147,4192771 Colégio da Rainha Santa Isabel Coimbra 16,49539171 14,61774194 146,1774194 Colégio St. Peter's School Setúbal 14,91967871 14,61726908 146,1726908 Colégio Manuel Bernardes Lisboa 14,76494024 14,53027888 145,3027888 Salesianos do Estoril - Escola Lisboa 14,77329975 14,48110831 144,8110831 Escola Básica e Secundária de Carrazeda de Ansiães Bragança 13,06896552 14,33691099 84,39655172 Escola Básica e Secundária de Nordeste R. A. Açores 13,30952381 14,30444444 84,30952381 Escola Secundária José Cardoso Pires Lisboa 12,16806723 14,14910714 83,1092437 Escola Secundária Arquitecto Oliveira Ferreira, Vila Nova de Gaia Porto 13,58278146 14,11219512 82,8807947 Escola Básica e Secundária de Lajes do Pico R. A. Açores 13,23076923 14,07115903 81,71153846 Escola Secundária Matias Aires, Mira-Sintra Lisboa 13,22614841 13,98007813 81,42756184 Escola Secundária Alexandre Herculano, Porto Porto 12,81879195 13,9680597 80,46308725 Escola Básica e Secundária de Santo António Setúbal 14,20855615 13,94807692 80,19251337 Escola Básica e Secundária Passos Manuel Lisboa 12,3203125 13,93888889 78,640625 Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares R. A. Madeira 13,77184466 13,85120482 77,51941748

