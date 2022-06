De acordo com o relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a evolução da pandemia, o número médio de casos diários de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 a cinco dias passou dos 14.714 para os 11.166 a nível nacional, sendo ligeiramente mais baixo no continente (10.349).

O documento avança ainda que a média do Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus -- entre 20 e 24 de junho foi de 0,88 no país, o mesmo valor do que no anterior relatório.

Por regiões, os dados do INSA indicam que apenas o Algarve, com um Rt de 1,02, tem este indicador acima do limiar de 1, o que "indica uma tendência crescente" de infeções pelo coronavírus que provoca a covid-19.

O Norte regista um Rt de 0,81, o Centro de 0,87, Lisboa e Vale do Tejo de 0,89, o Alentejo de 0,94, os Açores de 0,98 e a Madeira de 0,94, avança o relatório.

"Todas as regiões apresentam a taxa de incidência superior a 960 casos por 100 mil habitantes em 14 dias", sendo a mais elevada nos Açores (2.632,1), seguindo-se a Madeira (2.592,5) e Lisboa e Vale do Tejo (2.231,3), refere o INSA, que estima que, desde o início da pandemia e até à última sexta-feira, tenham ocorrido 5.140.579 casos de infeção em Portugal.

