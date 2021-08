"É uma grande alegria para Portugal nuns jogos muito difíceis porque disputados num outro tempo que não o tempo da preparação dos atletas e em condições quase de laboratório, de bolha", disse Marcelo Rebelo de Sousa à chegada hoje a Brasília depois de durante a manhã já ter telefonado à atleta para a felicitar.

"O que é facto é que Patrícia Mamona esteve, outra vez, como campeoníssima que é, a um grande nível. Esta medalha de prata, nestas condições, é um triunfo para Portugal e uma alegria para todos os portugueses", sublinhou.

O Presidente da República, que já condecorou Patrícia Mamona, disse ainda que está já a ser preparada a receção à atleta, no Palácio de Belém, em Lisboa.

"Não queria deixar de repetir a felicitação que já lhe transmiti, agradecendo aquilo que, para já, marca a nossa presença de forma muito indelével nestes jogos olímpicos de Tóquio", referiu.

Para o chefe de Estado, a atleta é "sistematicamente das melhores de entre as melhores".

"Tem mostrado isso e vai continuar a mostrar no futuro. É uma honra para Portugal e uma alegria para os portugueses", concluiu.

Patrícia Mamona conquistou hoje a medalha de prata no triplo salto em Tóquio, ao conseguir 15,01 metros, novo recorde nacional, arrebatando a segunda medalha por atletas portugueses depois do bronze do judoca Jorge Fonseca (-100 kg).

Patrícia Mamona, de 32 anos, só foi batida pela venezuelana Yulimar Rojas, bicampeã do mundo, com 15,67 metros, novo recorde do mundo. No terceiro lugar ficou a espanhola Ana Peleteiro, com 14,87.

Marcelo Rebelo de Sousa aterrou na Base Aérea de Brasília cerca das 13:30 horas locais (mais quatro horas em Lisboa) no primeiro de dois dias de agenda na capital brasileira que terá como ponto alto o encontro com o homólogo Jair Bolsonaro, na segunda-feira.

Durante a tarde de hoje, o chefe de Estado faz uma visita guiada à exposição Oréades, na Embaixada de Portugal em Brasília, participando de seguida de uma sessão com a participação de representantes da comunidade portuguesa.

