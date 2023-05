Med5 defende políticas eficazes e sustentáveis para as migrações

Os países do Mediterrâneo conhecidos como Med5 -- Itália, Malta, Chipre, Grécia e Espanha -- defenderam hoje a necessidade de soluções políticas eficazes e sustentáveis para as migrações, acerca do projeto sueco de acordo comunitário sobre essa matéria.