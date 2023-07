"Vamos continuar a focalizar nos nossos objetivos do partido. Como partido, vamos concorrer em todas as 65 autarquias", garantiu o presidente do MDM, Lutero Simango, na abertura da primeira sessão ordinária, convocada para fechar os preparativos da participação nas sextas eleições autárquicas, agendadas para 11 de outubro próximo.

Afirmou que o partido tem condições para ser a "plataforma da união de toda a oposição moçambicana" para estas eleições.

Acrescentou que a reunião, que vai decorrer na Beira até sábado, para além de definir estratégias objetivas para as próximas eleições, vai também homologar as listas dos futuros candidatos a autarcas daquela formação política.

Disse ainda que a presente sessão tem a responsabilidade histórica de relançar e alavancar para uma direção assente na agenda do MDM, focando em objetivos concretos, consolidando o espaço político e expandindo com legitimidade democrática.

"Para materializar esta missão contamos com o apoio de partidos políticos disponíveis, com a sociedade civil atenta para o exercício da cidadania para o bem comum e dos moçambicanos de boa vontade", afirmou Simango, ao abrir a reunião na Beira, a única autarquia de Moçambique liderada pelo MDM.

O MDM prevê ainda deliberar nesta reunião sobre a estratégia eleitoral, reforçar o seu gabinete central de eleições, assim como apreciar e deliberar as atividades realizadas pelo secretariado.

Na segunda-feira, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) anunciou que a apresentação das candidaturas para o escrutínio vai decorrer a partir de hoje e até 11 de agosto.

Até ao último dia 14, fizeram a inscrição para poderem participar no escrutínio 23 partidos políticos, coligações e grupos de cidadãos eleitores, disse o porta-voz da CNE, Paulo Cuinica, em conferência de imprensa.

Cerca de 10 milhões de moçambicanos vão escolher 65 novos autarcas em 11 de outubro, incluindo em 12 novas autarquias, que se juntam a 53 já existentes.

Nas eleições autárquicas de 2018, a Frelimo venceu em 44 das 53 autarquias e a oposição em apenas nove, incluindo o MDM, na Beira.

JYJE // JH

Lusa/Fim