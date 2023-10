MDM fecha campanha das autárquicas de Moçambique a pedir a eleitores para não terem medo

O presidente do Movimento Democrático de Moçambique (MDM, segundo maior partido da oposição), Lutero Simango, pediu hoje, no fecho da campanha para as eleições autárquicas de 11 de outubro, que os eleitores "não tenham medo" de votar na mudança.