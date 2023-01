Dos 20 Republicanos ultraconservadores - próximos do ex-Presidente Donald Trump - que se recusaram a apoiar McCarthy nas votações anteriores, houve 14 que já mudaram de posição, na 12º votação que decorreu hoje, na tentativa de desbloquear um impasse político que dura há quatro dias.

A mudança de votos do reduto de apoiantes de Trump - que inclui o presidente do movimento ultraconservador Freedom Caucus - ocorreu depois de McCarthy ter concordado com muitas das exigências dos seus opositores internos, nomeadamente com o restabelecimento de uma regra da Câmara que permite a qualquer membro convocar uma votação para o derrubar do cargo.

Hoje de manhã, McCarthy chegou ao Capitólio - sede do Congresso - com ar otimista, dizendo aos jornalistas que estava confiante numa solução para os problemas que têm impedido a sua nomeação.

A votação foi retomada depois de o deputado Republicano Mike Garcia ter indicado McCarthy pela 12ª vez, numa sessão marcada pela homenagem aos polícias vítimas da invasão do Capitólio há exatamente dois anos.

McCarthy precisa de 218 votos para ser eleito, mas, apesar de os Republicanos disporem de uma maioria de 222 lugares, a vintena de membros próximos de Trump tem impedido o sucesso das suas tentativas, apresentando mesmo candidaturas rivais, como a de Byron Donalds ou Kevin Hern.

Nem o apelo de Trump para que os Republicanos se unam em volta de McCarthy parece ter surtido efeitos, com vários membros a demarcarem-se deste candidato e a preferirem depositar o seu voto em candidaturas concorrentes, que apenas servem para impedir uma escolha consensual.

A reviravolta em 14 destes 20 ultraconservadores é uma indicação de que McCarthy poderá obter a sua eleição ainda hoje, mas vários analistas consideram que, depois destes episódios de resistência interna, ele emergirá como um líder enfraquecido, que fez demasiadas cedências aos seus detratores.

Neste momento, até os adversários Democratas mostram interesse na escolha de McCarthy para a liderança da maioria Republicana.

"Esta sagrada Câmara precisa de um líder", disse Joe Neguse, membro Democrata eleito pelo Colorado.

O problema entre os Democratas foi resolvido logo à primeira votação, com a escolha para a liderança da minoria a recair sobre Hakeem Jeffries.

RJP // PDF

Lusa/Fim