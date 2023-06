"Pelo menos 12 pessoas ficaram soterradas na sequência dos telhados e das paredes das suas casas terem desabado", disse à AFP o porta-voz da autoridade provincial de gestão de catástrofes (PDMA), Taimur Ali Kha.

Quinze pessoas morreram no distrito de Bannu, incluindo cinco irmãos com idades compreendidas entre os dois e os onze anos, mais de 140 pessoas ficaram feridas e mais de 200 animais morreram, acrescentou o porta-voz.

O mau tempo atingiu quatro distritos da província de Khyber Pakhtunkhwa no final do dia de sábado, tendo as autoridades declararam o estado de emergência.

As autoridades anunciaram igualmente que um ciclone se estava a aproximar do Paquistão e da Índia a partir do Mar Arábico.

No verão do ano passado, o Paquistão foi atingido por chuvas de monção sem precedentes que mataram mais de 1.700 pessoas, inundaram um terço do país e danificaram dois milhões de casas.

O Exército do Paquistão também anunciou hoje a morte de pelo menos três membros das forças de segurança e três alegados terroristas num tiroteio no noroeste do Paquistão, perto da fronteira com o Afeganistão.

O confronto teve lugar na sexta-feira à noite, perto da aldeia de Miran Shah, no distrito tribal do Waziristão do Norte, quando os militares "atacaram a localização dos terroristas", adiantou em comunicado a ala de comunicação social do Exército paquistanês (ISPR).

Como resultado da operação, na qual foram recuperadas armas e munições, "três terroristas foram mortos e quatro outros ficaram feridos", enquanto três membros das forças de segurança foram mortos na troca de tiros, acrescentou.

O comunicado acrescenta que estão a ser levadas a cabo várias operações na zona "para eliminar quaisquer outros terroristas".

"As Forças Armadas paquistanesas estão determinadas a eliminar a ameaça do terrorismo e estes sacrifícios dos nossos corajosos soldados reforçam ainda mais a nossa determinação", declarou o exército.

HN // EA

Lusa/fim