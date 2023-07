Anacleto Caetano, diretor do Gabinete de Relações Externas da Autoridade de Proteção Civil (APC) disse que a vítima mortal é um estudante arrastado pelas águas no município de Lautem, um dos afetados pelo mau tempo.

O mau tempo causou danos a casas privadas, estradas e pontes em nove dos 13 municípios de Timor-Leste, com centenas de famílias a terem de ser realojadas em instalações temporárias.

Equipas da proteção civil em colaboração com as autoridades locais e as comunidades têm estado a prestar apoio inicial às famílias afetadas, incluindo distribuição de alimentos e outros bens essenciais.

Em alguns casos, notou, o mau tempo está a dificultar o trabalho das equipas de apoio, especialmente devido a danos em estradas para alguns dos locais afetados.

Em Same, por exemplo, a ponte Avatu Kotu ruiu com a força das águas, interrompendo a saída da cidade para Díli, com a ponte Rai-Ketan, entre Suai e Zumalai, que também abateu parcialmente.

ASP // VM

Lusa/Fim