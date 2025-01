Fonte do SRPCBA adiantou à agência Lusa que na ilha de São Miguel foram registadas oito ocorrências, nos concelhos de Ponta Delgada, Povoação e Ribeira Grande.

Na ilha do Pico ocorreram três situações, uma na ilha do Faial e outra na ilha Terceira, indicou.

"As ocorrências estão relacionadas sobretudo com quedas de árvores. Também há registo de danos com postes de eletricidade e num teto de um edifício [padaria]", de acordo com o SRPCBA.

As nove ilhas dos Açores estão sob avisos laranja e amarelo, devido aos efeitos da depressão Garoe que, segundo um comunicado do Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), deverá continuar a sentir-se até terça-feira.

As ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) estão hoje sob aviso laranja devido ao vento até às 17:00 locais (mais uma hora em Lisboa) e, devido à agitação marítima, até às 20:00.

Flores e Corvo estão também sob aviso amarelo devido ao vento (das 17:00 às 21:00) e agitação marítima (das 20:00 de hoje às 05:00 de terça-feira).

Quanto ao grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), estão sob aviso laranja por agitação marítima até às 17:00 de hoje.

Para as ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial também vigora o aviso amarelo por "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada" (até às 11:00 de terça-feira), vento (até às 05:00 de terça-feira) e agitação marítima (das 17:00 de hoje às 05:00 de terça-feira).

Para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), foi emitido um aviso laranja pelo IPMA devido ao vento e por agitação marítima, que vigorou até às 08:00 de hoje.

São Miguel e Santa Maria estão sob aviso amarelo por precipitação por vezes forte e agitação marítima (até às 23:00 de hoje) e por vento (até às 20:00 de terça-feira).

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

