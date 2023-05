"[...] A Polícia Judiciária informa que foram dadas como cumpridas as diligência solicitadas pelas autoridades alemãs, através de um pedido de cooperação internacional, de que resultou a recolha de algum material que irá ser sujeito às competentes perícias", lê-se numa nota enviada pela PJ.

As autoridades policiais cumpriram hoje o terceiro e último dia de buscas na barragem do Arade - mais um do que o inicialmente previsto - para tentar encontrar indícios relacionados com o desaparecimento de Madeleine McCann, há 16 anos.

"Salvaguardados que foram os interesses da investigação ainda em curso em Portugal, o material recolhido será entregue às autoridades alemãs, de acordo com as regras da cooperação judiciária internacional", prossegue a nota.

A operação decorreu sob a coordenação da Polícia Judiciária, envolvendo investigadores, peritos de criminalística e pessoal da segurança.

"Os trabalhos tiveram a participação das autoridades alemãs (BKA) e contaram com a presença de autoridades britânicas (MPS)", refere a PJ.

Na operação colaboraram, ainda, elementos da GNR, em várias valências, do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve e do Município de Silves, no que respeita à logística necessária ao desenvolvimento dos trabalhos.

A menina de origem britânica desapareceu em 2007 de um aldeamento turístico na Praia da Luz, no concelho de Lagos, onde estava a passar férias com os pais e os irmãos, a cerca de 50 quilómetros do local onde decorreram estes trabalhos.

As buscas foram requeridas pela polícia germânica por suspeitar do envolvimento de um cidadão alemão no desaparecimento da criança, e que alegadamente frequentava aquele local na barragem do Arade, no concelho de Silves, no distrito de Faro.

A realização destas buscas em 2023, 16 anos depois do desaparecimento, estão a ser acompanhadas pela Polícia Metropolitana de Londres e pela Polícia Judiciária, com o apoio da Guarda Nacional Republicana, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e Bombeiros Voluntários de Silves.

