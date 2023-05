"O Festival vai ter uma oferta diversificada e vai ser marcante para a Mata [do Bussaco], onde as crianças também têm espaço. Vamos ter aqui um espetáculo de nível nacional, onde esperamos ter muita gente", referiu o presidente da Fundação Mata do Bussaco, Guilherme Duarte.

A quarta edição do Catrapim - Festival de Artes para Crianças vai decorrer na Mata Nacional do Bussaco, nos dias 24 e 25 de junho.

É organizado pela Fundação Mata do Bussaco, em parceria da Câmara Municipal da Mealhada, Junta de Freguesia do Luso, Rei dos Leitões, Alves Bandeira e Escolíadas.

Na apresentação pública do festival, que decorreu hoje de manhã no recém-inaugurado Centro Interpretativo Ambiental da Mata do Bussaco, Guilherme Duarte sublinhou que tentaram "fazer o melhor, gastando menos", o que obrigou a um "esforço titânico".

Aos jornalistas, explicou que estima que o festival leve cerca de 30 mil visitas à Mata Nacional do Bussaco, um número semelhante ao registado na última edição do evento que tem como público-alvo as crianças dos 03 aos 12 anos.

O festival, que decorre entre as 14:00 e as 19:00 dos dias 24 e 25 de junho, contará com a presença do Avô Cantigas, com um espetáculo do Zé Mágico, o contador de histórias André Madaleno, teatro infantil da Atrapalharte, teatro de marionetas da Red Cloud e circo da Somnium Entertainment.

Destaque também para a animação de rua dos Voix de Ville, cinema 360º com o Playnetário e o filme Supre Salvador, o 'showcooking' com As Receitas da tia Lídia, a Farmácias das Ervas, bem como pinturas faciais.

As mascotes do Festival -- o esquilo Catrapim e o Medronho -- também serão presença habitual ao longo dos dois dias.

"Uma das grandes novidades desta edição é a quinta pedagógica, que será montada, junto às Portas de Coimbra. Resulta de uma parceria com a Fazenda dos Animais", vincou Sofia Ferreira, responsável pela organização do evento.

Outra das grandes apostas do Festival de Artes para Crianças "são os jogos de educação ambiental", estando disponíveis cerca de uma dezena nesta edição de 2023.

"As crianças terão direito a um passaporte que irão carimbar e, no final, será dado um prémio surpresa, a quem completar o passaporte", concluiu.

CMM // SSS

Lusa/fim